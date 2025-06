Il Milan Under 13 è campione d’Italia esordienti | il racconto della Final Four

Il Milan Under 13 conquista il titolo di Campione d'Italia Esordienti, un traguardo che segna un passo importante nel futuro del club rossonero. Nella Final Four, il talento di Kostyuk ha brillato, dimostrando che la storia del Milan continua a scriversi anche tra i più giovani. Questo successo non è solo una vittoria, ma un chiaro segnale della rinascita del settore giovanile, pronto a sfornare nuovi campioni per il domani!

Il Milan Esordiente Under 13 si è laureto Campione d'Italia. Ecco come sono andate le sfide della Final Four. Mattatore Kostyuk. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan Under 13 è campione d’Italia esordienti: il racconto della Final Four

