Il metodo Gasperini Mancini nel 2020 | Allenamenti intensi ma la domenica vai forte

...a José Mourinho, che dovrà adattare il "metodo Gasperini-Mancini" per portare la Roma a nuove vette. Allenamenti intensi e una mentalità vincente sono le chiavi per affrontare il campionato in un'era dove la competitività è alle stelle. Il ritorno ai vertici non è solo un sogno: è una necessità per un club con una storia gloriosa. Sarà interessante vedere come Mourinho risponderà alla sfida!

La straordinaria seconda parte di stagione della Roma è stata possibile grazie al grandissimo lavoro di Claudio Ranieri, che è stato in grado di ripotare la squadra tra le prime posizioni, giocandosi fino all’ultima partita la qualificazione in Champions League. A cercare di riportare i giallorossi nella massima competizione europea toccherà quindi a Gian Piero Gasperini, che dopo nove anni all’Atalanta ha scelto di iniziare una nuova avventura nella Capitale. Chi ha vissuto due stagioni insieme al tecnico di Grugliasco è Gianluca Mancini, che tra il 2017 ed il 2019 ha vestito la maglia dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il metodo Gasperini, Mancini nel 2020: “Allenamenti intensi, ma la domenica vai forte”

