Il mercato coperto si rilancia A breve l'inaugurazione di un Mediaworld Smart

Il mercato coperto di via Emilia San Pietro è pronto a riscrivere le regole dello shopping urbano! Con l’imminente apertura del Mediaworld Smart, si segna un passo verso un nuovo concetto di retail: più vicino, più agile e pensato per il consumatore moderno. Questo trend di spazi commerciali compatti riflette la crescente voglia di esperienze locali che uniscono shopping e convivialità. Non perdere questa occasione di scoprire un modo innovativo di vivere il tuo mercato!

Al mercato coperto ’Eat&Meet’ di via Emilia San Pietro apre un nuovo spazio. Nel giro di poche settimane è prevista l’inaugurazione del Mediaworld versione ’Smart’ – più piccolo rispetto alle grandi dimensioni che siamo abituati a vedere nei grandi centri – negli spazi della galleria commerciale del centro storico. A due anni dall’inaugurazione del mercato coperto – non proprio un biennio felice a livello di successo – la gestione prova a risollevarlo e a rilanciarlo. Sbarca così uno dei negozi hi-tech più apprezzati e mainstream, nella parte di galleria che si affaccia su piazza Scapinelli. Un approdo sul quale punta molto Daniele Menozzi, l’amministratore delegato di Rei Consulting – la società che gestisce il mercato – che sta lavorando ad una sorta di rivoluzione dell’offerta anche dopo il divorzio a inizio anno con la società di investimento portoghese Sonae Sierra, partnership che non aveva dato i frutti sperati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il mercato coperto si rilancia. A breve l’inaugurazione di un Mediaworld Smart

