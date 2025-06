Il martire Foti incolpa la destra per Bibbiano

Il martire Foti riaccende il dibattito su Bibbiano, accusando la destra di aver strumentalizzato lo scandalo per fini politici. Questo caso, emblematico per le sue strasciche, non solo scuote l’Emilia-Romagna, ma riflette un clima nazionale di polarizzazione estrema. Interessante è come Foti, pur uscendo assolto, non affronti il fatto che il processo è tutt’altro che concluso. Un tema che continua a far discutere e a dividere l’opinione pubblica.

Lo psicoterapeuta, uscito assolto dall’inchiesta Angeli e Demoni, in un libro evoca il complotto: «Lo scandalo serviva a denigrare il buon governo emiliano» per far salire la Lega alla Regione. Ma evita sapientemente di dire che il processo è tutt’altro che finito. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il martire Foti incolpa la destra per Bibbiano

