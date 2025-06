Il Manchester United annuncia l’accordo Cunha il primo giorno della finestra di trasferimento estivo 2025

Il Manchester United fa il primo passo nella finestra di trasferimento estivo 2025, assicurandosi Matheus Cunha, stella brasiliana dai Lupi, per ben £ 62,5 milioni. Questo acquisto non solo segna un'importante manovra di mercato, ma riflette anche la crescente competitività della Premier League, dove i club non risparmiano sforzi per rinforzarsi. Il talento di Cunha potrebbe rivelarsi decisivo in un campionato sempre più avvincente!

2025-06-01 16:27:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Manchester United ha concordato un accordo per firmare Matheus Cunha dai lupi dopo aver attivato la clausola di rilascio di £ 62,5 milioni del Brasile. Lo United ha confermato l’accordo per il 26enne il giorno di apertura della finestra di trasferimento estiva di quest’anno, che è stato adeguato per consentire ai club di registrare i giocatori in vista della Coppa del Mondo FIFA Club appena ampliata, che inizia il 15 giugno negli Stati Uniti. Cunha ha concordato un contratto di cinque anni con un’opzione per un anno aggiuntivo all’Old Trafford e ora si unirà alla squadra nazionale del Brasile per la prima partita di Carlo Ancelotti dopo aver completato la sua medicina con United questo fine settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

