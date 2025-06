Il malore improvviso poi la tragica caduta in bici | morto Aurelio Maffessoli

Una tranquilla domenica di sport si è trasformata in tragedia nella Valcamonica. Aurelio Maffessoli, 64 anni, è morto a causa di un malore improvviso mentre pedalava in mountain bike. Questo tragico evento riporta alla luce l'importanza della salute e della sicurezza negli sport all'aria aperta, soprattutto per chi ama l'adrenalina. Prendersi cura del proprio benessere è fondamentale: mai trascurare i segnali del corpo.

Una tranquilla uscita in mountain bike si è trasformata in tragedia nella mattinata di domenica 2 giugno, nei boschi della Valcamonica. A perdere la vita è stato Aurelio Maffessoli, 64 anni, residente a Capo di Ponte, ma originario di Berzo Demo. L'uomo era in sella alla sua e-bike su un sentiero. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Il malore improvviso, poi la tragica caduta in bici: morto Aurelio Maffessoli

Leggi anche Tragedia in Valcamonica, vola con la mountain bike nel canalone: perde la vita il 64enne Aurelio Maffessoli - Una giornata di sole si trasforma in tragedia in Valcamonica, dove Aurelio Maffessoli, 64 anni, perde la vita durante un'escursione in mountain bike.

Se ne parla anche su altri siti

Colto da malore mentre lavora attorno a un pozzo: anziano muore ad Arcola; Pisa, tragedia all’alba. Giovane trovato morto sulla banchina di Lungarno Mediceo; Operaio morto, indagato il titolare; Tragedia a scuola nel Varesotto, si accascia alla festa di fine anno: muore una ragazza di 18 anni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Come è morta Eleonora Paveri? L’ipotesi: un malore fatale prima della caduta dal monopattino

msn.com scrive: Pavia, 6 agosto 2024 - Un malore, improvviso ... tragica morte di Eleonora Paveri, la 18enne deceduta in ospedale dopo essere stata soccorsa la notte tra lunedì e martedì per una caduta dal ...

Improvviso malore in strada. Si accascia e muore a 63 anni

Scrive msn.com: Tragedia in zona Sentina a sud di Porto d’Ascoli, dove un uomo di 63 anni è stato stroncato da un improvviso malore mentre stava passeggiando lungo uno dei viottoli solitamente frequentati dai visitat ...

Malore durante la festa di fine anno della scuola: diciottenne muore a Somma Lombardo

informazione.it scrive: Una ragazza di 18 anni è morta giovedì mattina dopo essersi sentita male durante la festa di fine anno scolastico in un istituto professionale di Somma Lombardo. L’allarme è scattato giovedì nella tra ...