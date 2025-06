Il maestro di balletto Olivieri | Gli allievi sono come dei figli Nureyev che fortuna incontrarlo

"In Accademia ho seguito con costanza ogni ballerino che oggi ritrovo in scena: sono un po’ come i miei figli, anche quelli che non ho formato", spiega Frédéric Olivieri. Direttore artistico del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala e Direttore della Scuola di ballo scaligera. Olivieri ha annunciato la stagione del balletto del Piermarini, una delle più interessanti degli ultimi anni. Saggio, colto, profondamente empatico, un trascorso di étoile, è l’antidivo per eccellenza. Maestro Olivieri, la stagione è segnata da tre balletti mai rappresentati alla Scala. "“Le Sacre du printemps” di Stravinskij di Pina Bausch, una coreografia che scuote il pubblico nel profondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il maestro di balletto Olivieri: "Gli allievi sono come dei figli. Nureyev, che fortuna incontrarlo"

