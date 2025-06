Il liceo porta al museo la mostra Paolo e Francesca e la Romagna tra arte storia e territorio

Sabato scorso, il Museo della Città di Rimini ha fatto da cornice all'inaugurazione della mostra “Paolo e Francesca e la Romagna tra arte, storia e territorio”. Un'iniziativa pregevole del Liceo Artistico “A. Serpieri” che non solo celebra la bellezza della Romagna, ma coinvolge anche i giovani in un dialogo tra passato e presente. Scoprire questi legami può rivelarsi un viaggio affascinante nel cuore della nostra cultura!

Sabato al Museo della Città di Rimini ha avuto luogo l'inaugurazione della mostra "Paolo e Francesca e la Romagna tra arte, storia e territorio". L'evento, organizzato dal Liceo Scientifico Artistico Statale "A. Serpieri" e dal Centro Studi Olim Flaminia di Cesena col patrocinio del Comune di.

