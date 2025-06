Il lavoro Nobilita | Ma dobbiamo vivere di più la famiglia

Il festival Nobilita ci invita a riflettere su un tema cruciale: il delicato equilibrio tra lavoro e vita familiare. In un'epoca in cui il burnout è in aumento, è essenziale ripensare il nostro approccio. Non possiamo più permettere che il lavoro domini le nostre vite. La sfida è creare un modello professionale che valorizzi le relazioni familiari, restituendo alla famiglia il posto che merita. La domanda è: siamo pronti a cambiare?

Il lavoro, dilemma infinito. Con qualche margine di speranza. Al culmine della quattro giorni di Nobilita, il festival ideato da 'Fior Di Risorse' e 'Senza Filtro', una certezza c'è: non siamo stati capaci di sviluppare un modello di riferimento nuovo, per le occupazioni professionali, ma ci riferiamo sempre a quello industriale, "quando siamo in piena epoca post industriale", dichiara Giulio Gambino, direttore di internazionale, a una platea attenta al centro Malaguzzi. Interpretando il pensiero del compianto Domenico De Masi, che diceva "ognuno di noi rincorre qualcosa che chiama felicità", Gambino riporta un assunto caro al sociologo: "È nel mutamento che le cose si riposano".

