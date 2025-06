Il grande ritorno dei treni notturni | da Varsavia all’Adriatico attraversando il cuore d’Europa

viaggi lenti e sostenibili. Con il nuovo treno notturno Varsavia-Fiume, il 2025 segna un passo significativo verso una mobilità eco-friendly, riscoprendo il fascino dei viaggi in treno. Immagina di addormentarti tra le colline dell'Europa centrale e risvegliarti sulle splendide coste adriatiche. Un'esperienza che unisce comodità, avventura e rispetto per l'ambiente. Preparati a viaggiare come non hai mai fatto prima!

Nell'estate del 2025, il panorama dei viaggi ferroviari europei si arricchisce di una novità che promette di rivoluzionare il modo di spostarsi tra le capitali e le mete balneari del continente. Il nuovo treno notturno Varsavia–Fiume, gestito dalla compagnia polacca PKP Intercity, diventa il simbolo di una tendenza sempre più diffusa: il ritorno ai viaggi lenti, sostenibili e ricchi di fascino. Un percorso di circa 1.200 chilometri che collega sei nazioni – Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Slovenia, Ungheria e Croazia – in una sola notte, offrendo un'esperienza di viaggio che va ben oltre la mera utilità del trasporto Il servizio sarà operativo dal primo luglio, segnando un momento importante per il revival dei collegamenti ferroviari internazionali dopo anni di predominio del trasporto aereo.

