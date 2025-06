Il Giubileo dei sindaci Delpini agli amministratori | Servitori dei cittadini

Il Giubileo dei sindaci, un'occasione unica per celebrare il servizio e l'impegno degli amministratori locali. Da Varese e oltre, i rappresentanti si sono radunati per rafforzare legami e condividere esperienze. In un momento in cui il dialogo tra comuni è fondamentale per affrontare le sfide attuali, emerge un dato interessante: la presenza anche di sindaci da lontano sottolinea l'importanza della collaborazione intercomunale. Uniti per un futuro migliore!

Arrivavano da Varese ovviamente, con una nutrita partecipazione da parte di sindaco, Giunta e assessori. Ma anche dai Comuni del Varesotto, da quelli più grandi come Gallarate fino ai centri più piccoli. E pure da fuori provincia, con il caso emblematico del sindaco di Truccazzano (Milano), che di chilometri ne ha percorsi un centinaio per giungere fino alla città giardino. Il Sacro Monte di Varese ha ospitato sabato il Giubileo degli amministratori locali promosso dalla Diocesi di Milano. Un momento di preghiera, riflessione e cammino spirituale dedicato a tutti coloro che nel loro servizio istituzionale si impegnano quotidianamente per il bene comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Giubileo dei sindaci. Delpini agli amministratori: "Servitori dei cittadini"

