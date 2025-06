Il Giro d’Italia incontra Papa Leone XIV | “Mente corpo e spirito Siete esempio per i più giovani”

Il Giro d'Italia, simbolo di passione e resilienza, si è fermato al cospetto di Papa Leone XIV, ricevendo un incoraggiamento speciale per le nuove generazioni. Questo incontro non è solo un gesto simbolico, ma un richiamo a valori fondamentali come la comunità e la perseveranza. In un periodo in cui lo sport unisce le persone, queste parole risuonano forti: "Siete esempio per i più giovani". Un invito a pedalare verso un futuro migliore!

Poco prima del via ufficiale dell'ultima tappa del Giro d'Italia, la Carovana Rosa ha attraversato Città del Vaticano e si è fermata al cospetto di Papa Leone XIV. Momenti emozionanti per tutti, con la corsa che ha voluto omaggiare così anche Papa Francesco, oltre la Città Eterna nell'anno del Giubileo: "siete sempre i benvenuti nella Chiesa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Gli orologi indossati da Papa Leone XIV fanno il giro dei social: ecco di che modelli si tratta

Gli orologi indossati da Papa Leone XIV stanno catturando l'attenzione sui social media. La sua elezione ha segnato un cambio di tendenza nel vestiario papale, offrendo uno sguardo affascinante sui modelli di orologi scelti.

Cerca Video su questo argomento: Giro D8217italia Incontra Papa Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Il Giro d’Italia incontra Papa Leone XIV: “Mente, corpo e spirito. Siete esempio per i più giovani”

Riporta fanpage.it: Poco prima del via ufficiale dell'ultima tappa del Giro d'Italia, la Carovana Rosa ha attraversato Città del Vaticano e si è fermata al cospetto di Papa ...

Il Giro d'Italia incontra Papa Leone XIV: il Santo Padre saluterà i corridori nell'ultima tappa

Scrive informazione.it: A distanza di venticinque anni da Giovanni Paolo II, il Giro d'Italia incontrerà nuovamente il Papa in occasione dell'ultima frazione con partenza e arrivo da Roma. Leone XIV saluterà il passaggio dei ...

Giro d'Italia, l'ultima tappa partirà dal Vaticano: l'omaggio a Papa Francesco

Riporta sport.sky.it: È stata svelata l'ultima tappa del Giro d'Italia numero 108, il Grande Arrivo 2025 a Roma del prossimo 1° giugno sarà dal Vaticano al Circo Massimo, in omaggio a Papa Francesco. L'ultimo giorno ...