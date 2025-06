Il Giro d’Italia incontra Papa Leone XIV | Mente corpo e spirito siete esempio per i giovani

Un incontro straordinario tra sport e spiritualità: il Giro d'Italia ha pedalato fino al cuore del Vaticano, accogliendo l'augurio di Papa Leone XIV. "Siete esempio per i giovani": una frase che risuona in un tempo in cui il benessere mentale e fisico è più importante che mai. La Carovana Rosa, simbolo di determinazione e passione, ricorda a tutti noi che l'energia positiva può avvicinare le persone, unendo mente, corpo e spirito.

La Carovana Rosa ha attraversato la Città del Vaticano poco prima del via ufficiale dell'ultima tappa del Giro d'Italia. Al cospetto del Papa, i ciclisti si sono stati accolti con un "siete sempre i benvenuti nella Chiesa". Dopo il Regina Coeli di questa mattina, il Pontefice ha preso parte ad un pranzo dagli Agostiniani per festeggiare insieme a loro il compleanno del priore generale, Alejandro Moral Anton. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Il Giro d’Italia incontra Papa Leone XIV: “Mente, corpo e spirito, siete esempio per i giovani”

