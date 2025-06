Il Giro d' Italia in Vaticano Papa Leone XIV saluta i ciclisti VIDEO

Il Giro d'Italia ha pedalato tra le storiche mura del Vaticano, con Papa Leone XIV che ha accolto i ciclisti con un messaggio di ispirazione. "Siete modelli per i giovani", ha affermato, sottolineando l'importanza dello sport come veicolo di valori. Questo evento non è solo una celebrazione del ciclismo, ma un richiamo alla vita sana e alla solidarietà , elementi sempre più vitali in un mondo che cerca connessione e passione.

Il Giro d'Italia è passato in Vaticano e Papa Leone XIV ha salutato i ciclisti, ricevendo anche la maglia rosa. "Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo, si ama il Giro d'Italia non solo in Italia. Il ciclismo è tanto importante come lo sport in generale", ha detto il Pontefice.

