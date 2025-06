Il Giro d’Italia in Vaticano Papa Leone ai ciclisti | Oltre al corpo curate mente e spirito Al Circo Massimo il trionfo di Simon Yates – I video

Una giornata indimenticabile al Giro d’Italia! I ciclisti hanno ricevuto una benedizione speciale in Vaticano, dove Papa Leone ha sottolineato l'importanza di curare non solo il corpo, ma anche mente e spirito. Questo gesto rappresenta un trend crescente: lo sport come veicolo di valori e ispirazione per le nuove generazioni. Con il trionfo di Simon Yates, la corsa si conclude nel cuore pulsante della cultura italiana. Un mix perfetto di passione e spiritualità!

Ultima giornata decisamente atipica per il Giro d’Italia, edizione n° 108. Prima di dare il via all’ultima tappa della corsa, con la passerella conclusiva a Roma, i corridori sono stati accolti in Vaticano. A dare loro il benvenuto è stato lo stesso nuovo Pontefice, noto appassionato di sport. «Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo, tanto si ama il Giro d’Italia non solo in Italia. Il ciclismo è tanto importante come lo sport in generale», ha detto sorridente ai ciclisti Papa Leone XIV. «Vi ringrazio per tutto quello che fate e spero che come avete imparato a curare il corpo, anche lo spirito sia sempre benedetto e siate sempre attenti a tutto l’essere umano: corpo, mente, cuore e spirito », ha richiamato prima di dare la sua benedizione ai protagonisti della corsa. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche Giro d’Italia, oggi passaggio in Vaticano con saluto del Papa - Oggi il Giro d’Italia fa tappa in un luogo unico: il Vaticano. Un saluto speciale da Papa Leone XIV ai ciclisti, che rievoca la storica accoglienza di Papa Francesco.

Il Giro d'Italia in Vaticano, il Papa saluta i ciclisti

Papa Leone XIV benedice i ciclisti del Giro d'Italia: «Curate lo spirito oltre al corpo»

Giro d’Italia 2025, Papa Leone XIV saluta i ciclisti: “Curate spirito oltre al corpo”

Da msn.com: Passerella finale nella Capitale per il vincitore del Giro d'Italia 2025 Simon Yates, in Maglia Rosa dopo l'impresa di sabato sul Colle delle Finestre.