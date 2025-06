Il Giro d' Italia in Vaticano il Papa saluta i ciclisti | Siete modello per giovani del mondo

Il Giro d'Italia, simbolo di passione e perseveranza, ha fatto tappa in Vaticano, dove Papa Leone XIV ha accolto i ciclisti con un messaggio potente: "Siete modelli per i giovani del mondo". Questo incontro sottolinea un trend crescente: lo sport come strumento di ispirazione e valori positivi. La maglia rosa indossata dal Pontefice rappresenta non solo una vittoria sportiva, ma un invito a perseguire sogni e idealità . Un gesto che va oltre il ciclismo!

Il Giro d’Italia è arrivato in Vaticano e Papa Leone XIV ha salutato i ciclisti. Il Pontefice ha ricevuto la maglia rosa. «Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo, si ama il Giro d’Italia non solo in Italia. Il ciclismo è tanto importante come lo sport in generale» ha detto il Papa ai ciclisti del Giro salutandoli sia in italiano che in inglese. «Siete sempre i benvenuti,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Giro d'Italia in Vaticano, il Papa saluta i ciclisti: "Siete modello per giovani del mondo"

Leggi anche Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci - Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

Approfondimenti da altre fonti

Pedalando sotto lo sguardo di Maria e del Papa, il Giro d'Italia passa in Vaticano; Il saluto del Papa! Leone XIV accoglierà il Giro d'Italia in Vaticano; Giro d'Italia, Papa Leone XIV saluterà i corridori al passaggio in Vaticano; La passione dei Papi per il ciclismo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Giro d'Italia in Vaticano, il Papa saluta i ciclisti

Si legge su ansa.it: 'Siete modello per i giovani del mondo. Il ciclismo è importante come tutto sport', Giro amato ovunque' (ANSA) ...

DIRETTA - Giro d'Italia. Oggi ultima tappa da Vaticano verso Ostia, arrivo a Circo Massimo

Lo riporta msn.com: Al via oggi alle 15,30 dal Vaticano, la tappa conclusiva del Giro d'Italia di ciclismo che, anche quest'anno, raggiungerà il litorale romano. La carovana del Giro d'Italia 2025 ha raggiunto ieri sera ...

Giro d'Italia, il discorso del Papa ai corridori passati da Città del Vaticano

Scrive sport.sky.it: Prima del via ufficiale dell’ultima tappa del Giro, i corridori hanno attraversato Città del Vaticano fermandosi al cospetto di Papa Leone XIV: "Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il ...