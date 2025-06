Il Giro d' Italia arriva a Roma le strade chiuse e i bus deviati per oggi

Oggi Roma si trasforma in un palcoscenico vivente per il Giro d'Italia! Con strade chiuse e bus deviati, la capitale celebra non solo il ciclismo, ma anche una cultura che valorizza la mobilità sostenibile. Questo evento non è solo una gara, ma un'occasione unica per riflettere su come le città possono evolversi per diventare più accessibili e vivibili. Siete pronti a vivere la magia della corsa?

Sono già partite le prime misure previste dal piano mobilità definito in occasione della tappa finale del Giro d'Italia che si correrà oggi, primo giugno. Sono infatti scattati i primi divieti di sosta in diverse zone della città: le aree di Prati, San Pietro, l'Eur (con piazzale Marconi, largo.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

