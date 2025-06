Il Giro 2025 chiude a Roma ed incorona Simon Yates Kooj vince l’ultima tappa

Il Giro d'Italia 2025 si conclude in grande stile al Circo Massimo di Roma, con Simon Yates che si aggiudica la maglia rosa, dopo una battaglia epica sul Colle delle Finestre. Ma non dimentichiamo Olaf Kooij, che conquista l'ultima tappa con uno sprint mozzafiato. Questi eventi non solo celebrano il ciclismo, ma alimentano anche la passione per lo sport che unisce l'Italia e il mondo intero. Chi sarà il prossimo campione?

Nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma si chiude il Giro d’Italia 2025 con l'incoronazione del vincitore Simon Yate s: ieri l’inglese del Team «Visma-Lease a Bike» sul Colle delle Finestre, al Sestriere, ha strappato la maglia rosa al messicano Isaac Del Toro. Olaf Kooij del tema Visma ha vinta allo sprint la tappa finale sul traguardo del Circo Massimo. Il Giro d’Italia chiude. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Giro 2025 chiude a Roma ed incorona Simon Yates. Kooj vince l’ultima tappa

