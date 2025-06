Il gender esiste di Rossano Sasso | la famiglia è lo scudo che sconfiggerà il drago del progressismo woke

Nel suo libro "Il gender esiste", Rossano Sasso affronta il dibattito acceso sui generi, ribadendo che maschio e femmina sono le uniche identità valide. In un'era in cui il progressismo woke sta ridefinendo i confini della discussione, l'autore sottolinea l'importanza della famiglia come baluardo contro questa deriva. Un tema che ci invita a riflettere su come la società stia evolvendo e su cosa significhi davvero essere “normali” oggi.

Maschio e femmina sono gli unici generi esistenti al mondo. Un tempo sembrava normale dirlo, ma a causa della deriva woke e dell’imposizione di un linguaggio politicamente corretto, si rischia di essere etichettati come “omofobi” dagli attivisti Lgbt e anche dagli esponenti della sinistra. C’è chi vorrebbe che i sessi non esistessero, per affermare un mondo delirante basato su logiche inesistenti e innaturali e chi, come il deputato leghista Rossano Sasso, ha scritto un libro intitolato “Il gender esiste” per denunciare le menzogne che si celano dietro le logiche arcobaleno. L’autore, nel volume pubblicato con Passaggio al bosco, ha indagato sulle numerose questioni che portano i giovani a cadere nella trappola delle logiche “woke”, dimostrando come molti di questi, essendosi accorti della tossicità di queste teorie, ne siano rimasti gravemente danneggiati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Il gender esiste” di Rossano Sasso: la famiglia è lo scudo che sconfiggerà il drago del progressismo woke

