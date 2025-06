il gagliardetto degli artiglieri dell arsenal

La storia del gagliardetto degli "Artiglieri" dell'Arsenal è un viaggio affascinante nel tempo, che ci porta alle origini del calcio moderno. Nato dai laboratori dei Regi Arsenali, il club incarna lo spirito combattivo e la passione di chi ha forgiato non solo armi, ma anche una leggenda calcistica. Scoprire il legame tra sport e storia è l'invito a unire tradizione e attualità, un fenomeno che continua a coinvolgere milioni di tifosi in tutto il mondo

. È una storia che affonda le sue radici alle origini del calcio quella dell’Arsenal i “gunners” gli “artiglieri” come vengono soprannominati e noti universalmente. Una storia che nasce dagli opifici dei Regi Arsenali di sua Maestà la Regina dove venivano prodotti i cannoni dagli stessi operai che poi finito il lavoro si dilettavano a correre dietro ad un pallone. Nasce proprio da Woolwich un quartiere a sud est di Londra non lontano da Greenwich. E’ questa la squadra in cui il visionario Herbert Chapman innovò totalmente il modo di giocare al calcio fino a pensare che le partite si sarebbero potuto disputare anche in notturna ed ecco perché fu il primo a suggerire l’illuminazione dei terreni di gioco. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com