Il fumo resta il big killer E lo svapo non è da meno

Il fumo continua a mietere vittime, ma l'allerta si estende anche allo svapo. Roberto Boffi, esperto dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, avverte: i pericoli del tabacco sono sempre presenti e l'uso delle sigarette elettroniche potrebbe addirittura aggravare la situazione. In un’epoca in cui il benessere è al centro dell’attenzione, è fondamentale informarsi e fare scelte consapevoli per la propria salute. La verità sul fumo non è mai stata così urgente!

L’ALLARME. Roberto Boffi (Istituto nazionale dei tumori di Milano): i rischi associati all’uso del tabacco restano altissimi. E l’e-cig ha peggiorato le cose. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il fumo resta il «big killer». E lo «svapo» non è da meno

Cerca Video su questo argomento: Fumo Resta Big Killer Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Il fumo resta il «big killer». E lo «svapo» non è da meno. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il fumo resta il «big killer». E lo «svapo» non è da meno

ecodibergamo.it scrive: L’ALLARME. Roberto Boffi (Istituto nazionale dei tumori di Milano): i rischi associati all’uso del tabacco restano altissimi. E l’e-cig ha peggiorato le cose.

Usa in campo contro i 5 big killer. Fumo fattore di rischio numero uno. Il rapporto del CDC

Scrive quotidianosanita.it: Il fumo resta la più importante causa di morte prevenibile, tanto negli Usa che nel resto del mondo. La sigaretta è il principale fattore di rischio per 4 dei 5 big killer degli americani ...

Il fumo è ancora un big killer a livello mondiale, nonostante le politiche di controllo del tabacco

Si legge su quotidianosanita.it: Dal 1990 al 2015 il fumo si è portato via 5 milioni di vite ogni anno e nel 2015 è risultato il secondo più importante fattore di rischio per mortalità precoce e disabilità in tutto il mondo.