Il fischio finale di Istvan Kovacs conclude l’INTERminabile disfatta | passeggiano i galletti francesi

L'Inter, con una maglietta gialla che fa discutere, ha subito una sconfitta storica nella finale di Champions League contro un PSG inarrestabile. Un 5-0 che non solo evidenzia la disparità tra le due squadre, ma segna anche un momento cruciale per il calcio italiano, sempre più in crisi di identità. È ora di riflettere: come può la nostra Serie A ritrovare competitività a livello europeo? La sfida è aperta!

Che tristezza. Un’Inter irriconoscibile, in una discutibile maglietta gialla, è stata umiliata e travolta dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Il fischio finale dell’arbitro Istvan Kovacs al 90’ ha sancito una disfatta senza appello: 5-0 per i parigini, superiori per energia, tecnica e organizzazione. La squadra di Luis Enrique, giovane (età media 24,2 anni) e spietata, ha dominato in lungo e in largo. Il PSG si aggiudica così, meritatamente, la prima Champions League della sua storia, con la vittoria più larga mai registrata in una finale della massima competizione europea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il fischio finale di Istvan Kovacs conclude l’INTERminabile disfatta: passeggiano i galletti francesi

