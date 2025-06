Il fine settimana da incubo di Lewis Hamilton L’ordine di scuderia e l’onta del sorpasso dalla Sauber

Lewis Hamilton vive un weekend da incubo in Catalogna, segnato dalle scelte di scuderia e dall'inaspettato sorpasso della Sauber. In un Mondiale 2025 sempre più competitivo, il "Re Nero" sembra lontano dai suoi giorni di gloria. Ma è proprio nei momenti difficili che si misura il vero campione: riuscirà a rialzarsi e trasformare questa fase in un'opportunità? La strada è in salita, ma la determinazione di Hamilton non è mai da sottovalutare.

Un’altra domenica da dimenticare per Lewis Hamilton. L’avventura in Ferrari sta riservando ben poche soddisfazioni al Re Nero, in questo Mondiale 2025 di F1, e la tappa in Catalogna ha arricchito di altro il tesoretto in negativo di Lewis. Al di là del sesto posto finale della prova in territorio iberico, resta l’evidenza di uno scarso feeling con la SF-25 che porta a conseguenze poco gradite in pista. La prima è stata la necessità dello scambio di posizioni da parte della scuderia di Maranello con Charles Leclerc nel primo stint. Il differenziale tra il monegasco e il britannico era troppo elevato e così Lewis ha dovuto subire l’onta del team-order a suo danno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il fine settimana da incubo di Lewis Hamilton. L’ordine di scuderia e l’onta del sorpasso dalla Sauber

