Il femminicidio di Afragola ' Martina morta dopo lunghi minuti di agonia'

La tragica morte di Martina Carbonaro, solo 14 anni, riaccende l’allerta sul fenomeno del femminicidio in Italia, una piaga che continua a colpire la nostra società. La brutalità dell'atto, avvenuto ad Afragola, non può lasciare indifferenti. È un dramma che ci interroga su come educare le nuove generazioni al rispetto e alla dignità. Reflettiamo: è tempo di fermare la violenza, prima che sia troppo tardi.

Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola dall'ex fidanzato Alessio Tucci, di 19 anni, sarebbe morta dopo lunghi minuti di agonia in seguito ai colpi alla testa inferti con una pietra. E' quanto emerge dall'ordinanza con cui il giudice del Tribunale di Napoli Nord, Stefania Amodeo, ha confermato la custodia cautelare in carcere per Tucci.

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita

Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì.

