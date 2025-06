Il fascino del Raid Pavia Venezia Sul Po a duecento chilometri orari si sfidano 87 equipaggi Pavia

Il Raid Pavia-Venezia sta per accendere i motori! Con 87 equipaggi pronti a sfidarsi sul Po a velocità mozzafiato, l’evento non è solo una gara, ma un vero e proprio spettacolo di passione e competizione. Piloti da tutto il mondo si uniscono per celebrare il fascino della motonautica, in un contesto che esprime la crescente voglia di avventura e connessione globale. Chi conquisterà la gloria? Non perdere il brivido dell'inizio!

Pavia – Due piloti provenienti dall’Austria, tre dal Belgio, uno dalla Germania, uno da Malta, un olandese, un monegasco, uno svizzero, quattro del Regno Unito, uno degli Emirati Arabi, e tutti gli altri italiani. Sono 87 gli equipaggi iscritti alla 72ª edizione del Raid Pavia Venezia. Domani a partire dalle 7 dalla sede dell’Associazione Motonautica Pavia le imbarcazioni scatteranno per la maratona motonautica in acque interne più lunga al mondo. Prima della gara vera e propria, però, ieri su un carrello trainato da auto, una selezione di barche ha sfilato nelle vie del centro storico di Pavia per la tradizionale parata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il fascino del Raid Pavia Venezia. Sul Po a duecento chilometri orari, si sfidano 87 equipaggi Pavia,

