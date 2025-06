Il fanatismo ha superato i limiti Attacco social ai figli la risposta di Meloni

L’ultimo attacco social ai figli di politici come Salvini e Piantedosi segna un punto di non ritorno nel dibattito pubblico. La presidente Meloni denuncia con fermezza un fanatismo che si sta diffondendo a macchia d'olio. Questo episodio mette in luce come l’odio ideologico possa travolgere i confini del rispetto, coinvolgendo anche le famiglie. È ora di riflettere: dove stiamo andando? La risposta potrebbe cambiare il nostro futuro.

"Le minacce rivolte anche ai figli del vicepremier Matteo Salvini e del ministro Matteo Piantedosi dimostrano che non siamo davanti a episodi isolati, ma a una spirale d'odio alimentata da un fanatismo ideologico che ha superato ogni limite". Lo scrive Giorgia Meloni su X. "La mia piena solidarieta' a Salvini e a Piantedosi. Nessuna divergenza politica - sottolinea la presidente del Consiglio - nessuna battaglia ideologica puo' mai giustificare l'attacco ai figli, ai bambini, alla parte piu' intima e sacra della vita di una persona". E sugli ignobili attacchi ai figli di Salvini e Piantedosi è intervenuto anche il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Il fanatismo ha superato i limiti". Attacco social ai figli, la risposta di Meloni

Su questo argomento da altre fonti

Attacco ai figli di Salvini e Piantedosi, la risposta di Meloni: "Il fanatismo ha superato i limiti"

Come scrive iltempo.it: "Le minacce rivolte anche ai figli del vicepremier Matteo Salvini e del ministro Matteo Piantedosi dimostrano che non siamo davanti a episodi ...

Usa, 'l'attacco a Sumy ha superato i limiti della decenza'

Scrive ansa.it: "L'attacco delle forze russe su target civili a Sumy ha superato i limiti della decenza". Lo afferma Keith Kellogg, l'inviato speciale di Donald Trump per la Russia e l'Ucraina.

Usa: L'attacco a Sumy ha superato i limiti della decenza

notizie.tiscali.it scrive: L'inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina ha dichiarato che l'attacco delle forze russe contro "obiettivi civili" nella citta' nord-orientale di Sumy "supera qualsiasi linea di decenza".