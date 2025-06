Il docente autore delle minacce social alla figlia di Meloni | Un errore ma non cambio idee politiche

Il caso di Stefano Addeo, il docente napoletano che ha lanciato minacce choc alla figlia di Giorgia Meloni, riaccende il dibattito sulla libertà di espressione. Un gesto impulsivo, certo, ma quanto pesa la responsabilità delle parole nel clima attuale di polarizzazione politica? In un'epoca in cui il confronto è sempre più acceso, è fondamentale riflettere su come le emozioni possano guidare azioni compromettenti. La linea tra opinione e violenza è più sottile di quanto sembri.

Stefano Addeo, il professore di Marigliano (Napoli) autore del post social con cui augurava a Ginevra, la figlia di Giorgia Meloni, di fare la stessa fine di Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall'ex fidanzato ad Afragola, ha detto di aver agito d'impulso, «nella notte, dopo aver sentito al telegiornale che l' Italia continuava a inviare armi a Israele ». Parlando con il quotidiano Roma, Addeo ha chiesto scusa perché «non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina», aggiungendo: «Non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo». E poi: «Mi rendo conto della gravità, ma in classe non ho mai fatto politica.

Un prof campano l’autore delle minacce social alla figlia di Meloni. L’ira di Valditara: «Sanzioneremo chi non è degno di insegnare»

L'ira del ministro Valditara scuote il mondo della scuola: un docente campano è accusato di aver minacciato la figlia di Giorgia Meloni sui social.

