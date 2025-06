Il desiderio di PSG Dowe Shines vs Inter Milan

Il PSG trionfa nella Champions League, sconfiggendo l'Inter con un clamoroso 5-0! Questo successo non solo segna un punto di svolta per la squadra francese, ma sottolinea anche l'emergere di talenti come Desire Doue, che promettono di rivoluzionare il calcio europeo. Un risultato che dimostra come investire nei giovani possa ripagare, amplificando le ambizioni di un club che mira a dominare la scena mondiale. Non è solo una vittoria, è una dichiarazione!

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Desire Doue, Simone Inzaghi e Federico Dimarco (foto di Lars Baron, Stu ForsterGetty Images) PSG ha finalmente messo le mani sul Trofeo della Champions League dopo una memorabile vittoria per 5-0 sull’Inter di Monaco di Monaco sabato sera. La squadra di Luis Enrique è stata completamente meritata vincitori mentre spazzavano a parte con i gol del desiderio Dowe, Achraf Hakimi e Khvicha Kvaratskhelia. Un sacco di soldi è stato investito in PSG nel corso degli anni, ma spesso hanno poco travolto nonostante abbiano superstar come Lionel Messi, Kylian Mbappe e Neymar sui loro libri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

