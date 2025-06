Il default russo fece cantare vittoria ora su quello ucraino cala il silenzio

Mentre il mondo si interrogava sul destino della Russia dopo il suo default, ora l'attenzione si sposta silenziosamente sull'Ucraina, che ha scelto di non pagare mezzo miliardo di dollari ai creditori. Un contrasto significativo: la crisi russa sembrava un dramma epocale, mentre quella ucraina passa quasi inosservata. Domani a Istanbul, i colloqui potrebbero rivelarsi fondamentali per il futuro di Kiev. Riusciranno a far sentire la loro voce?

