Il Deejay Show Summer Tour 2025 fa tappa a Palermo | per la festa di apertura de La Baia si balla con Cecchetto

Preparati a ballare! Il Deejay Show Summer Tour 2025 fa tappa a Palermo per una festa d'apertura che promette di essere indimenticabile. Venerdì 6 giugno, la leggendaria icona della musica Claudio Cecchetto accenderà la Baia del Circolo Velico Sferracavallo. Un evento che segna non solo l'inizio dell'estate, ma anche un trend in ascesa: le feste all'aperto tornano a far vibrare le città italiane! Non perderti questa occasione di divertimento

Claudio Cecchetto sarĂ il protagonista della festa di apertura della stagione estiva 2025, fissata per venerdì 6 giugno, de La Baia del Circolo Velico Sferracavallo. Tutto è pronto per dare il benvenuto all'ospite di caratura nazionale, autentica icona dello spettacolo e della discografia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il Deejay Show Summer Tour 2025 fa tappa a Palermo: per la festa di apertura de La Baia si balla con Cecchetto

