Il Cus è vicecampione italiano di basket il podio mancava da 20 anni

Il CUS Trieste torna a brillare nel mondo del basket, conquistando il titolo di vicecampione italiano dopo due decenni di attesa. Questo straordinario risultato non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo di rinascita per una comunità che ha sempre creduto nei propri talenti. Un viaggio che riporta alla mente i fasti del 1996, quando l’ultimo scudetto illuminava le strade della città. Una medaglia d'argento che profuma di futuro!

Una settimana straordinaria conclusa con una medaglia d’argento da voto 10 in pagella, grazie alla quale il CUS Trieste è tornato dopo oltre vent’anni sul podio per rinverdire i fasti di un tempo e dell’ultimo scudetto datato 1996. Nella finale dei Campionati Nazionali Universitari di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Il Cus è vicecampione italiano di basket, il podio mancava da 20 anni

Cerca Video su questo argomento: Cus Vicecampione Italiano Basket Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il bis di Mastrullo ai Campionati italiani universitari: l'atleta del Cus Foggia vince il titolo tricolore di sciabola; Campionati Nazionali Universitari 2025, attesi domani i verdetti degli sport di squadra. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cus Genova, Davide Costa si laurea campione italiano

Secondo genovatoday.it: Sabato grandissima prova a Rieti di Davide Costa, che si cuce sulla maglia biancorossa lo scudetto di campione italiano invernale di martello ... Grande prova per il Cus Basket di Coach Pansolin in ...

Basket, il ritorno dello spareggio per la Serie A/2 tra Cus Cagliari e Fantini Pontevico

Da unionesarda.it: Ultime battute nei tornei regionali di basket. Tra gli impegni delle formazioni sarde, spicca la gara di ritorno negli spareggi per la Serie A/2 Femminile del Cus Cagliari, la finale per il titolo in ...

CUS Genova Basket supera CUS Insubria e va alle Finali dei Campionati Nazionali Universitari

Come scrive liguriasport.com: La selezione universitaria del CUS Genova Basket si qualifica per i Campionati Nazionali Universitari di pallacanestro, in programma a giugno a Camerino, ed entra ufficialmente nel club delle prime ...