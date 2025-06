Il Cus è vicecampione italiano di basket il podio mancava da 20 anni

Il CUS Trieste riscrive la storia del basket universitario! Dopo vent’anni di attesa, il podio è tornato a brillare con una medaglia d’argento che profuma di rivincita. Questo traguardo non è solo un successo sportivo, ma un simbolo di rinascita per la comunità triestina, in un'epoca in cui lo sport rappresenta un faro di speranza e unità. Chissà quali nuove avventure ci riserverà questo team nel futuro!

Una settimana straordinaria conclusa con una medaglia d’argento da voto 10 in pagella, grazie alla quale il CUS Trieste è tornato dopo oltre vent’anni sul podio per rinverdire i fasti di un tempo e dell’ultimo scudetto datato 1996. Nella finale dei Campionati Nazionali Universitari di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Il Cus è vicecampione italiano di basket, il podio mancava da 20 anni

