Il Corriere della Sera incorona De Laurentiis | la gestione del Napoli è un caso-scuola nel calcio

Il Corriere della Sera celebra Aurelio De Laurentiis, mettendo in luce come la sua gestione del Napoli rappresenti un modello esemplare nel mondo del calcio. Con conti in ordine e ben due scudetti in tre anni, senza l'ombra di Maradona, il club partenopeo dimostra che è possibile vincere senza compromettere la sostenibilità economica. Un esempio che sfida la narrazione comune e invita altri club a seguire questa strada illuminata!

De Laurentiis e il suo Napoli sono un caso-scuola nel calcio: conti in ordine e vittorie (Corsera) Anche il Corriere della Sera tesse l’elogio di Aurelio De Laurentiis e del suo modello economico-finanziario. Scrive il quotidiano: Conti in ordine, bilancio positivo, due scudetti in tre anni (senza più Maradona). Sta diventando un caso-scuola il Napoli di Aurelio De Laurentis. Il presidente vulcanico, produttore cinematografico iper-estroso, ingombrante, «fumantino», pieno di eccessi, poco avvezzo ai convenevoli (si ricordano le sue innumerevoli sfuriate nei palazzi della Lega Calcio di cui ha fatto le spese anche qualche cronista improvvido) ha creato un gioiellino gestionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Corriere della Sera incorona De Laurentiis: la gestione del Napoli è un caso-scuola nel calcio

Corriere dello Sport - Polemica Napoli-Inter per la data dello spareggio Scudetto: Marotta vuole l'anticipo, De Laurentiis no

La polemica tra Napoli e Inter si infiamma per la data dello spareggio scudetto, con Marotta che spinge per un anticipo mentre De Laurentiis è contrario.

