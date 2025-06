Il corredino ai nuovi nati | Benvenuti

Il corredino per i nuovi nati di Sondalo è molto più di un semplice omaggio: è un abbraccio caloroso che unisce la comunità. In un periodo in cui la natalità è un tema chiave, questa iniziativa rappresenta un segnale forte di sostegno alle famiglie. Ogni piccolo gesto conta e contribuisce a creare un futuro luminoso, dove ogni neonato è accolto con amore e attenzione. Un messaggio che risuona in tutta Italia!

"È sempre un piacere incontrare le nuove famiglie del nostro Comune, condividere un momento di vicinanza e scambio di auguri e dare il benvenuto ai piccoli cittadini appena venuti al mondo". L’amministrazione comunale di Sondalo anche quest’anno ha voluto rinnovare un gesto semplice ma pieno di significato: la consegna di un corredo regalo ai neonati del territorio, accompagnato da un biglietto d’auguri speciale realizzato dai bambini della scuola dell’infanzia Il Glicine. Nella sala del consiglio comunale si è svolto un incontro molto sentito, alla presenza del sindaco Ilaria Peraldini e dell’assessore Beatrice Arighi, durante il quale sono stati accolti con affetto i bimbi nati negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il corredino ai nuovi nati: "Benvenuti"

Cerca Video su questo argomento: Corredino Nuovi Nati Benvenuti Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Il corredino ai nuovi nati: Benvenuti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bonus Nuovi Nati 2025, domande INPS al via per i mille euro: tutte le istruzioni

Riporta msn.com: L’INPS ha aperto la procedura di domanda per il Bonus Nuovi Nati 2025 introdotto dalla Legge di Bilancio. Si tratta di un importo una tantum di mille euro destinato a nuclei familiari con ISEE ...

Bonus nuovi nati 2025, al via il contributo Inps: requisiti e come ottenerlo

Secondo repubblica.it: L’Inps ha diffuso la circolare con la quale rende operative le disposizioni contenute nell’ultima legge di bilancio sul bonus nuovi nati 2025. Per l’anno in corso è previsto uno ...