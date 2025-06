Il congresso di Forza Italia giovani con Fedez l' intervento del palermitano Tantillo | In Sicilia siamo il primo partito

Al congresso di Forza Italia Giovani a Roma, la presenza del rapper Fedez ha acceso i riflettori su un evento che segna un’importante tappa per il partito. Fabrizio Tantillo, vicesegretario regionale vicario e palermitano doc, ha sottolineato come in Sicilia il partito sia il primo nella preferenza dei giovani. Questo dimostra che l’entusiasmo per la politica può rinascere anche tra le nuove generazioni, un trend che merita attenzione!

Al congresso di Forza Italia giovani in corso a Roma, che ha visto anche la pertecipazione del rapper Fedez, è intervenuto anche un palermitano. Si tratta di Fabrizio Tantillo, vicesegretario regionale vicario di Fi giovani, figlio di Giulio, presidente del Consiglio comunale. Tantillo junior ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il congresso di Forza Italia giovani con Fedez, l'intervento del palermitano Tantillo: "In Sicilia siamo il primo partito"

Argomenti simili trattati di recente

I Giovani Democratici aretini vanno a congresso

I Giovani Democratici Aretini si preparano a vivere un'importante occasione di congresso, un momento di confronto e partecipazione dedicato al rilancio della politica giovanile nel nostro territorio.

Cerca Video su questo argomento: Congresso Forza Italia Giovani Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Fedez tra i giovani Forza Italia: Beppe Sala non si può ricandidare a Milano, è ottima notizia; Fedez al congresso di Forza Italia Giovani; Fedez «super ospite» al congresso di Forza Italia giovani (e la pace fatta con Gasparri); Fedez arriva al Congresso dei Giovani di Forza Italia, applausi per il rapper - Video. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Fedez al Congresso di Forza Italia Giovani: «Speravo di essere fischiato»

Scrive msn.com: “Speravo di essere fischiato.” Così Fedez al Congresso Nazionale Forza Italia Giovani 'Il futuro è adesso'. Courtesy: Youtube Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...

Fedez al congresso dei giovani di Forza Italia, Gasparri e Tajani: “Non vuol dire avere le sue idee, porta i suoi follower”

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Il titolare degli Esteri minimizza: "I giovani di FI vogliono sentire la voce di uno che rappresenta le periferie disagiate, non ci trovo nulla di strano" ...

Fedez al congresso dei giovani di Forza Italia. Tajani, 'Testimonia il disagio dei giovani nelle periferie'

Lo riporta affaritaliani.it: ''Non trovo nulla di sorprendente nell'invitare Fedez. Fedez è nato in periferia, a Rozzano. Se vogliamo capire il disagio delle periferie, se vogliamo capire perché ci sono tanti ragazzi che si suici ...