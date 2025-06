Il concerto Capolavori Corali Sacri dell’Europa dell’Est l’1 giugno

Il 1 giugno, non perdere "Capolavori Corali Sacri dell'Europa dell'Est": un concerto che unisce sacro e popolare, intimo e monumentale. In un'epoca in cui la musica diventa il ponte tra culture diverse, questo evento promette di trasportarti in un viaggio emozionante attraverso secoli di tradizioni. Scoprirai come le armonie corali possano raccontare storie di fede e comunità. Un'esperienza da vivere!

Un concerto che celebra il sacro e il popolare, l'intimo e il monumentale, in un viaggio musicale che attraversa i secoli e le emozioni.

