Il Comune riapre le iscrizioni negli spazi gioco per i bambini fra 18 e 36 mesi | disponibili 104 posti ecco dove

Il Comune riapre le iscrizioni per gli spazi gioco, un'opportunità imperdibile per i bambini dai 18 ai 36 mesi! Con 104 posti disponibili fino al 31 dicembre, questi veri e propri asili nido pomeridiani offrono un ambiente stimolante a soli 30 euro al mese, merenda inclusa. In un momento in cui la socializzazione è fondamentale, non perdere l'occasione di far crescere il tuo bambino in un contesto ricco di giochi e amicizie!

Il Comune riapre le iscrizioni negli spazi gioco: veri e propri asili nido aperti di pomeriggio in strutture private convenzionate. Sono ancora 104 i posti disponibili fino al prossimo 31 dicembre. Il servizio - che ha un costo di 30 euro al mese (merenda inclusa) - è rivolto ai bambini di età. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il Comune riapre le iscrizioni negli spazi gioco per i bambini fra 18 e 36 mesi: disponibili 104 posti, ecco dove

Contenuti che potrebbero interessarti

Curiosità, riapre l'Antiquarium di Palinuro: il Comune invita tutti a visitare lo scrigno storico

È ufficiale: l'Antiquarium di Palinuro ha riaperto le sue porte! Un'occasione imperdibile per immergersi nel ricco patrimonio storico della Campania.

Cerca Video su questo argomento: Comune Riapre Iscrizioni Spazi Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Pre e post scuola a Buccinasco a.s. 2025/2026, iscrizioni aperte on line fino al 1° agosto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Riapre Viale Italia a Tagliata e Pinarella di Cervia. Il nuovo lungomare garantirà la completa fruizione degli spazi per le festività

Lo riporta ravennanotizie.it: Il Comune di Cervia informa che oggi riapre al traffico veicolare e pedonale ... ad un deciso miglioramento della funzionalità degli spazi, sono rappresentate dai percorsi a raso, in cui il ...

Riapre l’area giochi della Villa Comunale: torna il sorriso sul volto dei bimbi

Da msn.com: Grazie all’iniziativa del Comune ... rispetto degli spazi pubblici saranno fondamentali per far durare nel tempo questo spazio rinnovato per l’infanzia. L'articolo Riapre l’area giochi ...

Riapre l’Informagiovani di Varese, nuovi spazi di studio ed aggregazione autogestiti dai ragazzi

Segnala laprovinciadivarese.it: VARESE – Il Comune di Varese comunica che questa mattina sono state consegnate le chiavi dei rinnovati spazi dell’Informagiovani ai ragazzi delle associazioni giovanili e della sala Forzinetti.