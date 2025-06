Il Comune di Stornara in dissesto sindaco ai cittadini | Aiutiamoci non è il momento del disfattismo

Stornara affronta una crisi senza precedenti: il comune è in dissesto e il sindaco lancia un appello ai cittadini. “Aiutiamoci, non è tempo di disfattismo”, ricorda, sottolineando l’importanza della solidarietà locale. In un periodo in cui molte comunità italiane combattono contro problemi simili, il risanamento finanziario diventa non solo una necessità, ma un’opportunità di rinascita. È ora di stringere i ranghi e ripartire insieme!

Non è un mistero che Stornara stia attraversando uno dei momenti più bui della sua storia, atteso che l'8 maggio 2024, il Comune ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, tant'è che con decreto del presidente della Repubblica il 13 maggio dello stesso anno.

