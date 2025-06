Il colosso da 15 miliardi sbarca sul Lago di Como e acquisisce l’hotel di lusso in centro città

Il Lago di Como si prepara a brillare ancora di più, grazie all'acquisizione dell'Hotel L’O da parte del gruppo Marseglia. Questo colosso da 15 miliardi non solo porterà nuova linfa al settore del lusso, ma sottolinea un trend crescente: il ritorno agli investimenti nel turismo di alta gamma. Con la ristrutturazione in arrivo, ci aspettiamo che L’O diventi un punto di riferimento per chi cerca eleganza e raffinatezza in un contesto incantevole. Rimanete sintonizzati

L'Hotel L'O, affacciato sul suggestivo Lago di Como, si prepara a rinascere grazie all'ingresso del gruppo Marseglia, uno dei maggiori player industriali italiani con oltre 1,5 miliardi di fatturato. L'albergo di lusso, al centro di una lunga e complessa ristrutturazione del debito, era gravato.

