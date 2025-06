Il circo contemporaneo di Terminal a Udine dal 13 al 22 giugno 2025

Dal 13 al 22 giugno 2025, il Festival Terminal di Udine trasformerà la città nel cuore pulsante del circo contemporaneo. Con quasi sessanta spettacoli, tra cui affascinanti anteprime nazionali e regionali, il grande finale in mongolfiera promette di farci emozionare come mai prima d’ora. In un’epoca in cui la connessione con le arti performative è più che mai fondamentale, preparatevi a guardare il cielo e a sognare!

Quest'anno il Festival Terminal farà toccare il cielo (sopra Udine) con un dito, al suo pubblico. A chiudere l'edizione sarà infatti uno strabiliante spettacolo a bordo di una mongolfiera: tutti con la testa all'insù e con il fiato sospeso. Uno, l'ultimo, dei quasi sessanta (di cui 6 anteprime nazionali e 10 anteprime regionali) tra spettacoli, laboratori ed eventi musicali che comporranno il cartellone della nuova imperdibile edizione pronta a invadere il parco Moretti di Udine, dal 13 al 22 giugno 2025, trasformandolo in un palcoscenico vibrante di creatività e innovazione dove si esibiranno artiste e artisti provenienti da mezzo mondo.

