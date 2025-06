il ciclismo italiano è sulla strada di una lenta guarigione

Il ciclismo italiano sta risorgendo, anche se a passo lento. Tre anni fa si parlava di un settore in crisi; oggi, il Giro d’Italia 2025 mostra segnali di ripresa, anche se il bottino di successi è modesto. Questo riflette il trend di una nuova generazione di ciclisti che sta emergendo, pronta a riportare l'Italia sul podio. La speranza è che il bel paese torni a brillare nel grande panorama del ciclismo mondiale!

Tre anni fa OA Sport titolava: " Il ciclismo italiano non esiste più ". Oggi non possiamo dire che il paziente sia completamente ristabilito, tuttavia il processo di guarigione, seppur molto lento, è in atto. Se andiamo a guardare il bilancio del Giro d'Italia 202 5, non può di certo definirsi idilliaco. Un solo successo di tappa per i nostri colori, come era accaduto solo nel 2017, quando a salvare l'onore ci pensò Vincenzo Nibali. In classifica generale il veterano Damiano Caruso ha concluso in quinta posizione, appena davanti al 21enne Giulio Pellizzari. Da rimarcare anche la maglia azzurra di miglior scalatore conquistata da Lorenzo Fortunato.