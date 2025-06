Il Certamen alle Mantellate | gli studenti brillano con la cultura latina

L’amore per la cultura latina si accende all'Istituto Mantellate con il "Certamen in Agro Pistoriensi" e il "Certamen Minus". Quest'anno, gli studenti hanno brillato come non mai, testimoniando che l'eredità classica è più viva che mai. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un invito a riscoprire le radici della nostra cultura, in un periodo in cui la formazione umanistica gioca un ruolo chiave nel contesto educativo contemporaneo. Chi sarà il prossimo vincitore?

Consueto appuntamento di fine anno scolastico con la consegna dei premi relativi al " Certamen in Agro Pistoriensi ", giunto oramai all’undicesima edizione, e per il " Certamen Minus " che invece è al suo sesto anno di esistenza. Il tutto si è svolto all’interno dell’Aula magna dell’ Istituto Mantellate di corso Silvano Fedi, nel cuore del centro storico: uno spazio che non è affatto bastato per contenere l’entusiasmo di ragazze, ragazzi, insegnanti e famiglie pronte a ritrovarsi e scoprire, seduta stante, i vincitori. Un premio decisamente particolare, visti i tempi che corrono, perché le scuole pistoiesi che aderiscono si sfidano a colpi di versioni e traduzioni di latino in cerca dei premi per le varie classi: un cammino reso possibile grazie anche alla storica collaborazione con Conad. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Certamen alle Mantellate: gli studenti brillano con la cultura latina

