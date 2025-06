IL CARRELLO DELLA SPESA – Lotta ai call center selvaggi come difendersi dal rischio truffe

Il telemarketing aggressivo è diventato un incubo per molti italiani, ma finalmente si muovono le istituzioni! L’Agcom, insieme a Antitrust e Guardia di Finanza, ha deciso di mettere un freno ai call center selvaggi e al temuto spoofing. In un momento in cui la privacy è più preziosa che mai, questa battaglia rappresenta una speranza concreta. Riusciremo a difendere i nostri diritti e a fare la spesa senza interruzioni?

L'Agcom dichiara guerra al telemarketing aggressivo, ai call center selvaggi, mentre l'Antitrust insieme alla Guardia di Finanza punta a fare piazza del fenomeno, ancora più odioso, dello spoofing. La speranza, che sia veramente la volta buona, è l'ultima a morire. Da anni gli italiani combattono una guerra (persa?) contro i call center molesti

