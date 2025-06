Il capo del Pentagono Hegseth avverte della minaccia cinese

Il Segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, lancia un allarme: la Cina potrebbe ricorrere alla forza militare per riequilibrare il potere nell’Indo-Pacifico. Questo avviso si inserisce in un contesto globale dove le tensioni geopolitiche aumentano e il confronto tra superpotenze si fa sempre più palpabile. Un dato interessante? La posta in gioco non è solo militare, ma anche economica e tecnologica. Cosa ci riserverà il futuro?

Il capo del Pentagono Pete Hegseth avverte dell’imminente minaccia cinese. “La Cina si sta preparando in modo credibile a ricorrere potenzialmente alla forza militare nel tentativo di riordinare l’equilibrio di potere nell’Indo-Pacifico”, ha detto Hegseth. Il capo del Pentagono Hegseth avverte: la Cina è una minaccia Il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha avvertito che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Il capo del Pentagono Hegseth avverte della minaccia cinese

Scopri altri approfondimenti

Trump annuncia il lancio del progetto per il Golden Dome | Il capo del Pentagono ordina un'indagine sul ritiro Usa dall'Afghanistan

Trump annuncia il progetto per il Golden Dome, mentre il Pentagono ordina un’indagine sul ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan.

Cerca Video su questo argomento: Capo Pentagono Hegseth Avverte Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Cina, capo Pentagono Hegseth avverte: “Pechino pronto a uso forza a Taiwan”; Cina pronta all'invasione di Taiwan, l'allarme Usa; Taiwan, il capo del Pentagono avverte: «L'attacco cinese potrebbe essere imminente, gli Usa sono accanto agli; Taiwan, capo Pentagono Hegseth avverte: 'Cina pronta all'uso della forza'. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cina, capo Pentagono Hegseth avverte: “Pechino pronto a uso forza a Taiwan”

Come scrive tg24.sky.it: Intervenuto nel corso del forum sulla sicurezza Shangri-La Dialogue di Singapore, il il Segretario alla Difesa Usa ha invitato gli alleati americani nell'Indo-Pacifico ad aumentare la spesa per la dif ...

Taiwan, il capo del Pentagono avverte: «Attacco cinese imminente, gli Usa sono accanto agli alleati»

Riporta msn.com: Un attacco militare cinese a Taiwan «potrebbe essere imminente», con Pechino che vuole diventare potenza egemonica in Asia.

Il capo del Pentagono avverte: un attacco cinese a Taiwan potrebbe essere imminente

Si legge su msn.com: Pete Hegseth: “Pechino si sta preparando in modo chiaro e credibile ad usare potenzialmente la forza militare per alterare l'equilibrio di potere nell'Indo-Pacifico" ...