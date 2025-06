il calo dei clienti è più che evidente

La voce di Sigrid Schreyer, storica figura dello stabilimento Maurizio, risuona come un campanello d'allerta: la stagione balneare 2023 è in crisi. Tra maltempo e difficoltà economiche, i bagnini sono pronti, ma i clienti latitano. Questo fenomeno non è isolato; riflette una tendenza più ampia che colpisce il turismo italiano. La spiaggia è pronta, ma l'assenza di bagnanti mette in discussione il futuro della nostra costiera. Qual è la soluzione

Sigrid Schreyer è un'icona di Palombina, lavora allo stabilimento Maurizio da una vita: "La stagione è cominciata con tanta speranza, ma assenza totale della clientela, per il meteo ma anche per i problemi economici della popolazione. Il calo negli anni è notevole. La spiaggia è pronta, non potevamo aprire senza i bagnini, c'era questo problema, ma è stato risolto. Una spesa enorme in più, una cattiveria, perché siamo una popolazione di anziani che vengono al mare per socializzare, l'acqua è bassa, non nuota quasi nessuno, fanno una passeggiata in acqua per la circolazione, per le articolazioni, perché vietarlo? Qui non ci sono incidenti, tranne quelli causati da chi è troppo esuberante e va sugli scogli dove è vietato.