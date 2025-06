Il ’buco’ delle visite non pagate L’Ausl deve riscuotere 10 milioni

Il problema delle visite non pagate sta diventando un'emergenza: l'Ausl Romagna deve recuperare 10 milioni di euro in ticket sanitari. In un momento in cui i costi dei servizi sanitari aumentano e il disavanzo si fa sentire, è fondamentale che tutti contribuiscano equamente. Ignorare questi oneri non solo danneggia il sistema, ma minaccia anche la qualità dell'assistenza che tutti noi meritiamo. È tempo di fare la propria parte!

Ticket sanitari, c’è chi evade e pensa di farla franca. E l’ Ausl Romagna, già in affanno per i conti in disavanzo e i costi dei servizi sempre più alti, non riesce a recuperare quanto dovuto. Il tema è quello degli oneri per le prestazioni sanitarie usufruite dai cittadini ma non riscosse dall’Azienda Sanitaria. Un malvezzo degli utenti, non c’è dubbio, che non assolvono al loro debito ma c’è un problema di recupero crediti che mette in estrema difficoltà proprio la nostra Ausl Unica che mostra un tasso di riscossione che la colloca all’apice dei meno virtuosi: appena il 3,01 per cento. La percentuale fa cattiva mostra di sé (appena dopo c’è solo l’Ausl di Parma con una percentuale pari all’8,29, mentre l’apice virtuoso è rappresentato dall’Ausl di Ferrara con 60,04 per cento) in uno studio del consigliere regionale di Forza Italia Pietro Vignali che sonda il grado di mancata riscossione di tutte le Ausl della regione - quasi 54 milioni di euro - dal 2018 al 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’buco’ delle visite non pagate. L’Ausl deve riscuotere 10 milioni

Argomenti simili trattati di recente

Bilanci Ausl in rosso, la Regione copre il buco

L'Emilia-Romagna si trova ad affrontare un ulteriore disavanzo di 194,8 milioni di euro nei bilanci delle sue aziende sanitarie, come confermato dalla recente approvazione della commissione politiche per la salute.

Cerca Video su questo argomento: Buco Visite Pagate Ausl Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il ’buco’ delle visite non pagate. L’Ausl deve riscuotere 10 milioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il ’buco’ delle visite non pagate. L’Ausl deve riscuotere 10 milioni

Secondo msn.com: L’Ausl Romagna, già in affanno per i conti in disavanzo e i costi dei servizi sempre più alti, non riesce a recuperare quanto dovuto dalle prestazioni sanitarie: in sette anni ha riscosso appena il 3 ...

Ausl e Cona, il ’buco’ dei ticket . Nelle casse mancano dieci milioni: "Babele di costi fuori controllo"

Riporta msn.com: La denuncia di Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in Emilia-Romagna, che punta il dito sui bilanci "E’ questa la cifra legata ai pagamenti di prestazioni non riscosse, la giunta regionale mett ...

Dietro al buco di bilancio dell’Ausl: "Aumenti per contratti e farmaci"

Segnala msn.com: Le cause del buco nero? Rinnovi contrattuali, incrementi della spesa per medicinali per non far calare il livello assistenziale, costi monstre delle utenze. La perdita, dice l’Ausl, è "in linea ...