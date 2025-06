Il Brescia basso alla serie C e salva la Sampdoria

Un colpo di scena che scuote il calcio italiano: il Brescia, a causa di una sanzione di quattro punti, retrocede in Serie C, mentre la Sampdoria respira. Questo evento non è solo un dramma calcistico, ma riflette le tensioni finanziarie e sportive che permeano il nostro campionato. La lotta per la sopravvivenza è più che mai attuale, e ogni punto conta. Riuscirà il calcio italiano a rialzarsi dopo questa scossa?

2025-05-29 20:58:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: terremoto in Italia. C’erano la possibilità , per quanto remota, e così è successo. Il tribunale nazionale federale ha deciso di sanzionare Brescia con quattro punti In questa stessa stagione e in questo modo è confermato La tua discesa per la serie C. Questo Salva la Sampdoria Questo adesso Lo giocato avrebbe giocato contro la Salenitana La penalità è stata conosciuta oggi. Il Lombardo Club farà appello alla decisione, ma per rimanere, questo sarebbe un “bagnino” per uno storico come la Sampdoria, che si aggrappava a evitare la discesa se gli uffici gli avessero dato la “ragione”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

