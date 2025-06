il boss è pazzo le 17 perizie che attestano le patologie del narcos che si crede dio incompatibile con il carcere

Il mondo della criminalità organizzata è in subbuglio: Elvis Demce, il temuto boss della Gomorra albanese, si trova al centro di un intrigo che sfida le leggi e la giustizia. Le 17 perizie mediche rivelano una condizione clinica critica, rendendolo "incompatibile" con il carcere. Questo caso solleva interrogativi inquietanti sul potere e sulle conseguenze delle patologie mentali tra i leader mafiosi. Fino a dove può spingersi la legge?

Elvis Demce non risulta "attualmente compatibile con il regime carcerario", alla luce della condizione clinica di "particolare gravità" e della "fase di acuzie in atto". Il boss della Gomorra albanese a Roma, già condannato in Cassazione e sul quale pendono altre accuse, secondo gli specialisti.