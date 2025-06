Il bodybuilder Antimo Cembalo conquista il podio al ' Memorial Riccardo Bertinato'

Antimo Cembalo, il bodybuilder capuano, trionfa al Memorial Riccardo Bertinato e vola verso il circuito professionistico internazionale! Con un impegno e una dedizione che ispirano tanti giovani appassionati, Antimo rappresenta l'eccellenza del Natural Bodybuilding e del Powerlifting in Italia. In un'epoca in cui il fitness è diventato un vero e proprio stile di vita, la sua vittoria dimostra che passione e sacrificio ripagano sempre.

 Antimo Cembalo conquista il podio al 'MemorialRiccardo Bertinato'. Il campione capuano, risultato primo, si assicura l’ingresso nel circuito professionistico internazionale. Antimo Cembalo, classe 1989, è una delle figure di riferimento del Natural Bodybuilding e del Powerlifting in Italia. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Il bodybuilder Antimo Cembalo conquista il podio al 'Memorial Riccardo Bertinato'

