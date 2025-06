Il bimbo simbolo di Gaza Tajani | Adam verrà in Italia L’ipotesi cure al Niguarda

Il piccolo Adam, simbolo di speranza in mezzo al conflitto di Gaza, potrebbe presto ricevere cure in Italia. Il vicepremier Tajani ha annunciato che sarà scelto il miglior ospedale pediatrico per il suo intervento. Questo gesto non solo evidenzia l'impegno italiano nell'accoglienza umanitaria, ma si inserisce in un contesto globale di solidarietà verso chi soffre. Una luce di speranza si accende in un momento buio!

"Verrà scelto l' ospedale pediatrico migliore per il tipo di intervento". Con questa promessa, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del congresso di Forza Italia Giovani, tenutosi ieri a Roma al Palazzo dei Congressi, ha voluto ribadire l'impegno dell'Italia nell'accogliere e aiutare le vittime del conflitto di Gaza. In particolare, l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, in queste ore si è concentrata su una vittima, Adam, figlio di una pediatra che ha già perso gli altri nove figli sotto i bombardamenti, durante un raid israeliano. Il suo futuro è appeso a un intervento chirurgico che potrebbe avvenire già il prossimo 11 giugno.

